LA SICILIA: “Rotazioni benefiche. Catania sempre in gol nelle ultime sei gare aspettando inglese”

“La necessità a volte si trasforma in virtù. L’assenza di Roberto Inglese ha costretto il Catania a trovare soluzioni alternative”, riporta La Sicilia. “Toscano ha adattato, rivoluzionato qualche schema. Le rotazioni erano necessarie ma hanno portato benefici disorientando, qualche volta, gli avversari. Un conto è bloccare il centravanti principe, un conto è tenere a bada i tre che si alternano negli ultimi venti metri. Jimenez resta la guida, il ragazzino che forza le giocate e ispira i compagni. Segna anche”, si legge.

“Senza Inglese il Catania ha segnato nelle ultime quattro gare (7 reti, zero sconfitte) e in generale negli ultimi sei incontri”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Se oggi il Catania sta cercando di risalire la china, anche con l’involontaria complicità di Taranto e Turris estromesse dal campionato, lo deve alla coop del gol che s’è messa in moto spinta da necessità, disperazione, anche da qualche schiaffo morale che un malcontento generale cittadino può generare all’interno dell’organico”.

Adesso la speranza è quella di acquisire un piazzamento migliore in classifica. “La vittoria di Messina è stata frutto di un acuto iniziale, della resistenza di fronte agli assalti giallorossi e della volontà. Poi è anche vero che questa squadra spreca ancora troppo. Il bis avrebbe potuto realizzarlo comodamente ma subentrano ancora paure, incertezze, lacune di natura tattica e a ciò si aggiunga pure la bravura dei portieri avversari”, sottolinea il quotidiano.

