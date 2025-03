GUGLIELMOTTI: l’obiettivo è di recuperarlo al meglio per i playoff

Prima un infortunio a novembre, poi l’influenza, la bronchite e, il mese scorso, un problema muscolare che lo ha tenuto fermo finora. Troppo spesso l’esterno destro rossazzurro Davide Guglielmotti è stato costretto a rimanere fermo ai box nel corso della stagione. Ad oggi quella di Altamura del 23 febbraio scorso è l’ultima gara ufficiale disputata dal laterale classe 1994, autore di 3 gol su 20 gare ufficiali giocate con la maglia del Catania.

Mancano cinque partite da qui al termine della regular season e Guglielmotti rischia di saltarle tutte, o di tornare a disposizione solamente per gli ultimissimi match di campionato. Sarebbe molto importante recuperare l’ex Lecco al più presto e, soprattutto, bene. L’obiettivo è di riaverlo nelle migliori condizioni possibili per affrontare i playoff. Adesso gioca con continuità sulla fascia destra Alessandro Raimo, in alternativa mister Toscano ha impiegato ultimamente Frisenna. Il Catania in qualche modo deve fare di necessità virtù. Aspettando il recupero di un calciatore come Guglielmotti, importante per tecnica, grinta e capacità di spinta.

