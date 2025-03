MESSINA: Chiarella non figura tra i convocati in vista del Catania

L’ACR Messina ha diramato la lista delle convocazioni in vista del confronto dello stadio “San Filippo-Franco Scoglio” contro il Catania. Non figurano tra i disponibili Chiarella (in prestito dal Catania fino a giugno) e Ingrosso, infortunati da settimane, così come gli squalificati Crimi e Dumbravanu. Recuperano in extremis, invece, il difensore Gyamfi ed il centrocampista Buchel. Questo l’elenco dei venti giocatori a disposizione del tecnico Simone Banchieri, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Curtosi, Krapikas, Meli

DIFENSORI – Gelli, Gyamfi, Haveri, Lia, Marino, Morichelli

CENTROCAMPO – Anzelmo, Buchel, Garofalo, Pedicillo, Petrucci

ATTACCANTI – Costantino, De Sena, Dell’Aquila, Luciani, Tordini, Vicario

