NUOVO D.G.: Zarbano in pole, Foresti alternativa principale

“Un manager onesto, intelligente, capace e leale. Una persona rara a cui ti affidi e che non ti tradisce. Gli ho affidato la gestione operativa del Genoa come si fa con i manager di valore e non ho mai avuto occasioni di scontro”. Così Enrico Preziosi, ex proprietario del Genoa, parla di Alessandro Zarbano, che per 17 anni è stato amministratore delegato della società ligure.

Proprio Zarbano è, ad oggi, il primo nome nella lista per ricoprire il ruolo di Direttore Generale del Catania, posizione vacante da quando Luca Carra ha lasciato la Sicilia accettando la proposta della SPAL. Lo stesso Zarbano è un profilo che già in passato fu vicino alla passaggio al club rossazzurro. Precisamente nel 2022, anno della ripartenza del calcio alle pendici dell’Etna, prima che i vertici societari del Catania sciogliessero le riserve in favore di Carra.

L’alternativa principale a Zarbano è rappresentata da Diego Foresti, ex dirigente di Viterbese, Catanzaro e Ternana che, tra l’altro, intervenendo ai microfoni di TMW Radio non ha smentito un suo possibile approdo al Catania, sottolineando di essere ancora sotto contratto con la Ternana ma di avere voglia di tornare in pista: “Valuterò progetti seri e con presidenti che stimo, perché per il mio ruolo il rapporto con la proprietà è fondamentale. Ci sono tante squadre da ricostruire, vedremo quale sarà la soluzione migliore”, le sue parole.

