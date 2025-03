PAGELLE DI REPARTO: difesa ancora imbattuta, Lunetta imprescindibile in questa fase

Pareggio a reti inviolate al Massimino tra Catania e Crotone. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6.5

In un match contro un avversario di spessore, specialmente nel settore offensivo, il reparto arretrato catanese conferma quanto di buono visto a Messina, mantenendo di nuovo la rete inviolata. Un segnale importante in un momento decisivo della stagione.

Il migliore in difesa:

Ierardi 7 – Molto attento e concentrato, non disdegna anche alcune sortite offensive sui calci piazzati, facendo valere le proprie qualità. Buon rendimento in questa fase per il difensore rossazzurro.

Dini 6, Di Gennaro 6.5, Gega 6, Allegretto 6

CENTROCAMPO 6+

In mezzo squadra compatta e chiamata a contenere la trequarti del Crotone. Compito svolto bene nel complesso. Si poteva invece far qualcosa in più in fase propositiva, con il solo Lunetta, schierato da trequartista, capace di alzare il baricentro etneo.

Il migliore a centrocampo:

Lunetta 6.5 – Elemento troppo importante per il Catania in questo momento. Duttilità e dinamicità al servizio della squadra. Supporto decisivo per l’attacco. Sua la conclusione nel primo tempo che esalta il portiere avversario, salvato dal palo.

Raimo 5.5, De Rose 6-, Quaini 6+, Anastasio 6+, Frisenna 6, Di Tacchio 6+, Celli 6

ATTACCO 5.5

Si può e si deve fare di più. Non è facile incidere con l’assenza prolungata di Inglese, a cui si è aggiunto il forfait di Montalto. De Paoli ha fatto del suo meglio, trovando però poche occasioni per rendersi davvero pericoloso. Jimenez un po’ in ombra. Stoppa subentra nel finale ma non incide, sciupando una clamorosa opportunità.

Il migliore in attacco:

–

Jimenez 6-, De Paoli 6-, Stoppa 5

ALLENATORE: Toscano 6 – Squadra compatta ma incapace di infliggere il colpo letale ad un Crotone tosto da affrontare. Buone risposte dalla difesa rossazzurra. Continua la ricerca di un equilibrio utile per affrontare gli eventuali playoff allo scopo di ben figurare.

