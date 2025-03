QUI CATANIA: Del Fabro, a lui la responsabilità di sostituire Di Gennaro

Se la difesa non ha preso gol nelle ultime due gare consecutive, il merito va anche riconosciuto a Matteo Di Gennaro. Il roccioso difensore, domenica a Trapani non potrà esserci a seguito dell’ammonizione riportata nel secondo tempo di Catania-Crotone. Un giallo che gli costerà caro, essendo Di Gennaro in regime di diffida. Prenderà il suo posto, a meno di sorprese, Dario Del Fabro.

Tra i neo acquisti della sessione invernale del calciomercato, il centrale difensivo sardo – che ha appena compiuto 30 anni – dal suo approdo alle pendici dell’Etna ha giocato praticamente da subito. Sei presenze fino a questo momento per l’ex Arezzo, giocando sempre dal 1′ ad eccezione del confronto interno con il Giugliano che lo ha visto subentrare nel corso della ripresa. Nelle ultime settimane è rimasto in panchina, cedendo il posto a Di Gennaro. Adesso toccherà nuovamente il suo turno. Una bella responsabilità, sostituire il difensore classe 1994 in un momento in cui stava dando un grosso contributo al reparto arretrato.

