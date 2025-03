ROSSAZZURRI IN GIRO – Stampa salernitana: “Tello, media voto stagionale da ‘5’ in pagella”

16 presenze stagionali tra Coppa Italia e Serie B condite da un gol e, soprattutto, da prestazioni spesso impalpabili. Percorso non entusiasmante, quello del centrocampista colombiano Andrés Tello che il Catania ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana.

In campo nei primi mesi della stagione, Tello ha poi giocato con il contagocce tra infortuni e squalifiche (addirittura è stato fermato dal giudice sportivo per 5 turni a seguito di uno schiaffo alla mano del quarto ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale, ndr). I colleghi di tuttosalernitana.com, calcolando la media voto relativa alla prestazioni dei calciatori granata dall’inizio del campionato ad oggi, nel caso di Tello hanno attribuito un ‘5’. Valutazione mediocre per un giocatore che non sta lasciando il segno a Salerno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***