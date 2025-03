VERSO LATINA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Domenico Francioni” contro il Latina, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.90 e 3.00; la “X” tra 3.15 e 3.20; il “2” tra 2.20 e 2.30.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede la formazione ospite con qualche chance in più di vittoria in un contesto comunque incerto, simile a quello della precedente gara che il Catania ha disputato con il Foggia. Meno probabile il risultato di parità. Qualora vincesse, il Catania lo farebbe in trasferta a distanza di circa un mese dal 2-1 inflitto al Monopoli. Il Latina, invece, da un mese non vince tra le mura amiche (1-0 al cospetto della Cavese).

