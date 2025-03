VINTI: “Catania, importante per il gruppo il rientro di Faggiano”

Massimiliano Vinti, ex capitano dell’Amatori Catania Rugby, ospite di Futura Gol – trasmissione a cura di Futura Production – torna sulla vittoria del Catania a Messina e analizza le difficoltà incontrate nel corso della stagione dalla squadra rossazzurra:

“Il Catania si è abbassato tanto nella ripresa a Messina, ad un certo punto magari sono subentrate le paure del passato perchè vedi la vittoria avvicinarsi e badi soprattutto a difendere il risultato. Il Catania comunque ha fatto vedere delle trame di gioco interessanti, con scambi veloci, lavorando bene sulle fasce per poi arrivare tranquillamente in attacco. Non lo ha fatto spesso, dovrebbe avere una continuità maggiore la squadra in questo senso”.

“Faggiano? Si è fatta sentire la sua assenza nel corso della stagione. Questo ti porta via anche il 70%. Rientrando operativo, Faggiano mette ordine, le cose possono migliorare tanto grazie alla sua esperienza che può influire positivamente sul gruppo e sullo spogliatoio. Lo spogliatoio è molto delicato da gestire, in qualsiasi sport. E’ importante far stare i giocatori sereni. Quando un calciatore non entra in campo sereno non può dare quello che vuole”.

“Faccio notare che al gol di Lunetta a Messina sono andati a festeggiare tutti insieme. Questo ti fa capire che qualcosa forse sta cambiando. Quest’anno ci sono state tante piccole cose che non hanno portato a tenere l’ambiente sereno e tranquillo. Adesso c’è questo trend di risultati utili consecutivi ed il tifoso si è un pò ripreso”.

