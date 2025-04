CORRIERE DELLO SPORT – Lunetta: “Siamo padroni del nostro destino”

Il jolly rossazzurro Gabriel Lunetta, intervistato dal Corriere dello Sport, parla così in vista del match di Potenza mentre si avvicinano i playoff:

“Per noi i playoff sono già iniziati e prepareremo la partita di Potenza, che è di quelle insidiose, con questa mentalità. Giocare sotto pressione è uno stimolo in più per far bene. La sconfitta dell’andata? Sono cambiate tante dinamiche da allora, sono rientrati tanti infortunati e si è alzato il livello qualitativo della squadra e degli allenamenti, la squadra ha ritrovato un buon equilibrio, sia in campo che fuori”.

“Dopo un inizio positivo, alcuni infortuni mi hanno tolto continuità. Ora, grazie al lavoro svolto e al supporto delle persone vicine, ho ritrovato la condizione e riesco a dare il contributo che speravo. Guardare i compagni da fuori è la cosa peggiore per un calciatore. Ho scelto di venire qui anche scendendo di categoria, sentivo che fosse la piazza giusta per ripartire dopo una stagione complicata. Il calore della gente mi ha restituito entusiasmo, e adesso voglio restituire quell’affetto in campo”.

“Futuro? L’obiettivo iniziale l’ho già raggiunto, ma adesso ne ho un altro in testa e non intendo fermarmi. Sono totalmente concentrato su questo finale di stagione. Voglio aiutare la squadra e rendere orgogliosa la nostra gente. Il resto verrà dopo. Che squadra non vorremmo incontrare ai playoff? Io credo che bisogna guardare soltanto a noi stessi. Siamo padroni del nostro destino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***