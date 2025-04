QUI CATANIA: regolamento alla mano, nei playoff aumenta il rischio squalifiche

Per il Catania è tempo di concentrarsi sui playoff e di contare sulla massima disponibilità dei calciatori che saranno chiamati in causa per affrontare gli spareggi. Mister Domenico Toscano ha più volte sottolineato l’importanza che tutti gli uomini a disposizione diano il massimo, sopperendo anche ad eventuali squalifiche e infortuni.

A proposito di squalifiche, il rischio di dovere fare i conti con defezioni a seguito di sanzioni disciplinari sarà ancora più elevato nei playoff. Il regolamento, infatti, prevede l’ingresso in diffida già a seguito della prima ammonizione ricevuta nel corso dei playoff, con conseguente squalifica al secondo giallo. Ricordiamo, per il resto, che la lista di diffidati del campionato si azzera ma le squalifiche residue dovranno essere scontate negli spareggi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***