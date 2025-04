LUNETTA: la stagione del ritrovato entusiasmo

Statistiche alla mano, per numero di gol realizzati questa è la stagione più prolifica per Gabriel Lunetta nel professionismo. 6 gol in 22 presenze, ma il jolly rossazzurro non vuole fermarsi. “Non sono ancora soddisfatto. Penso di poter dare ancora tanto da qui alla fine”, parole dello stesso giocatore milanese ai microfoni di Telecolor.

Oggi è probabilmente il più in forma tra le fila del Catania. Mister Toscano lo ha recuperato dopo una fase prolungata in cui non ha potuto dare la propria disponibilità, causa infortunio. Negli ultimi mesi ha ripreso a carburare, fornendo un contributo via via sempre più importante. Lunetta si è ambientato, confessando di avere ritrovato in Sicilia quel fuoco dentro, quella fiammella che nell’ultimo periodo aveva un pò perso.

Necessitava di ripartire da una piazza calda, che gli desse nuovi stimoli dopo le esperienze vissute in cadetteria tra Sudtirol e Lecco. Voleva sentirsi importante e, soprattutto, parte integrante di un progetto. A prescindere dalla categoria. Ha accettato il ritorno in C, consapevole che il percorso sarebbe stato pieno di trappole e insidie. Lui, che l’ultima volta in terza serie festeggiò la vittoria dei playoff ai tempi della Reggiana, sogna di ripetersi a distanza di cinque anni.

Allora chiuse il girone B di Serie C con i granata in seconda posizione, entrando in scena nel secondo turno della fase nazionale dei playoff, di fatto nei quarti di finale, per poi superare Potenza, Novara e Bari. C’è il forte desiderio di riprovare quelle emozioni, ripartendo però dal primo turno della fase del girone, pertanto la strada sarà decisamente impervia. Ma mai dare niente per scontato.

Lunetta ha ritrovato entusiasmo a Catania, lo sta trasferendo ad un gruppo che vuole riscattare un campionato deludente. In casa rossazzurra l’infermeria si sta svuotando ed i risultati acquisiti da un mese e mezzo a questa parte hanno dato un’iniezione di fiducia, generando un clima diverso. Sulla carta ci sono organici più attrezzati e completi che parteciperanno agli spareggi promozione. Non sappiamo dove arriverà questa squadra, ma gli etnei vogliono provare a giocarsela. Trascinati dallo spirito e dalle qualità di un giocatore come Lunetta, su cui il Catania farebbe benissimo a puntare per il futuro.

