QUI CATANIA: a Potenza confermato il trio difensivo delle ultime gare?

Ierardi sul centro-destra, Di Gennaro perno centrale, Celli braccetto sinistro. Questa la disposizione difensiva del trio scelto dal 1′ da mister Toscano negli ultimi due incontri disputati al cospetto di Avellino e Cavese. Catania sconfitto nel primo caso tra le mura amiche, pur concedendo pochissimo alla forte compagine irpina, e vittorioso a Cava de’ Tirreni. Spesso l’ex allenatore del Cesena ha variato interpreti in difesa, un pò per le caratteristiche dell’avversarie di turno ma anche per necessità (vedi infortuni o squalifiche).

Pensiamo all’inserimento di Allegretto o Gega, quello di Del Fabro, oppure l’arretramento di Quaini o Anastasio in difesa. Con il rientro dall’infermeria di Di Gennaro (prezioso punto di riferimento) e le buone prestazioni offerte di recente da Celli e Ierardi, Toscano sembra avere trovato la quadra nel pacchetto arretrato, evidenziando una fase difensiva generalmente ben supportata anche dagli altri reparti, a beneficio di un Catania compatto ed equilibrato.

