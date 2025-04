QUI CATANIA: sosta non arriva al momento opportuno, ma utile per ottimizzare le risorse

Per il Catania è arrivato il momento di fermarsi. Dopo 8 risultati utili consecutivi, la parentesi negativa con l’Avellino e l’immediato ritorno alla vittoria sul campo della Cavese, la squadra rossazzurra è costretta ad osservare un turno di stop. Sosta forzata, perchè in calendario era prevista la disputa del match con il Taranto, ma l’esclusione dei pugliesi dal campionato ha determinato la cancellazione dell’impegno. Etnei, pertanto, spettatori in occasione della 37a Giornata del girone C di Serie C puntando gli occhi su quel che faranno Benevento e Potenza, dirette rivali in ottica quinto posto.

Gli uomini di Toscano hanno incamerato 19 punti nelle ultime dieci partite, facendo registrare un ruolino di marcia inferiore soltanto ad Avellino, Audace Cerignola e Crotone. Diciamo che la sosta non arriva proprio al momento opportuno, come sottolineato dallo stesso Gabriel Lunetta lunedì sera. Anche perchè il Catania sta bene, l’infermeria si è svuotata quasi del tutto in un periodo complessivamente favorevole ai rossazzurri.

Bisogna, però, rispettare giocoforza il calendario. Adesso è importante cercare di non perdere lo slancio, sfruttando questi giorni di lavoro in sede (il Catania ha ripreso gli allenamenti da lunedì e lavorerà, in settimana, fino al venerdì) per compattare e cementare ulteriormente il gruppo. Oltre che per incrementare l’efficienza fisica e atletica dei giocatori, tra chi è rientrato dall’infermeria e coloro i quali possono approfittarne per rifiatare un pò e ricaricare le pile.

