QUI CATANIA: rossazzurri spettatori nel fine settimana. Occhi puntati su Benevento e Potenza

Il mantenimento della quinta posizione, come spiegato nell’analisi curata lunedì, è a rischio. Ciò non cambia gli obiettivi del Catania, chiamato a dare tutto sul rettangolo di gioco a prescindere dal piazzamento finale e dagli eventuali vantaggi o svantaggi che ne conseguiranno. La squadra di Toscano è infatti mentalizzata per arrivare pronta e carica all’appuntamento decisivo della stagione, come se già i playoff fossero cominciati.

Essendo stato annullato l’impegno originariamente previsto nel fine settimana col Taranto, compagine esclusa dal torneo, al Catania rimane a disposizione una sola gara, quella del 26 Aprile a Potenza. E sarà uno scontro diretto in piena regola, al cospetto di un avversario anch’esso in lotta per il quinto posto.

Al momento Benevento e Potenza sono alle spalle del Catania in classifica, a -1. Mentre i sanniti, reduci dal convincente 4-2 a Cerignola, sfideranno in casa un Trapani in ripresa nelle ultime partite e che avrebbe ancora qualche piccola chance di agguantare il decimo posto, i potentini se la vedranno in trasferta con un Latina quasi salvo aritmeticamente. Il Picerno, altra squadra in lotta per il quinto posto (a -3 dal Catania), sabato riposerà per poi, la settimana successiva, incontrare il Foggia tra le mura amiche.

