SERIE C: risultati e classifica. Colpo Trapani a Benevento, il Catania resta quinto. Avellino in B

Squadre del girone C di Serie C in campo per la 37a Giornata. Ricordando che hanno osservato un turno di riposo sia il Catania che l’AZ Picerno, si registra un verdetto importante: l’aritmetica promozione in B dell’Avellino, che torna tra i cadetti a distanza di sette anni. Cade l’Audace Cerignola ad Altamura.

Per il resto, in zona playoff, il Monopoli torna al terzo posto scavalcando il Crotone, sconfitto a Caserta mentre la Juventus NG piega la resistenza della Cavese. Trapani corsaro a Benevento, Potenza sconfitto dal Latina e, di conseguenza, il Catania conserva il quinto posto. Vince l’ACR Messina contro il Foggia allo “Zaccheria” sperando ancora di potersi salvare in extremis sul campo. Riportiamo di seguito i risultati e la classifica quando manca una giornata al termine della regular season:

SABATO 19 APRILE

Benevento 0-1 Trapani

6′ Carraro

Casertana 2-0 Crotone

66′ Bacchetti, 79′ Egharevba

Foggia 1-2 ACR Messina

28′ Luciani (M), 42′ Orlando (F), 45’+8 Luciani (M)

Juventus NG 3-1 Cavese

41′ Guerra (J), 49′ Cudrig (J), 72′ Guerra (J), 77′ Fella (C)

Latina 1-0 Potenza

89′ Bocic

Monopoli 3-2 Giugliano

19′ Calvano (M), 20′ Bruschi (M), 22′ Yeboah (M), 26′ Balde (G), 76′ Del Sole (G)

Sorrento 1-2 Avellino

7′ Russo (A), 37′ Lescano (A), 55′ Rossetti (S)

Team Altamura 1-0 Audace Cerignola

76′ Palermo

CLASSIFICA

1.Avellino 72

2.Audace Cerignola 64

3.Monopoli 57

4.Crotone 54

5.Catania 50 (-1)

6.Benevento 49

7.Potenza 49

8.AZ Picerno 47

9.Juventus Next Gen 44

10.Giugliano 43

11.Trapani 41

12.Cavese 38

13.Team Altamura 37

14.Sorrento 35

15.Latina 34

16.Foggia 30

17.Casertana 29

18.ACR Messina 22 (-4)

