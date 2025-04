GIOVANILI CATANIA: la Primavera saluta i playoff, vince il Potenza

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 del Potenza conquista la qualificazione al secondo turno della fase playoff del girone del campionato Primavera, imponendosi a Nesima per quattro reti a due. Il Catania, sorpreso in avvio dalla rete di Ponziglione, lotta ma subisce in chiusura della prima frazione il raddoppio firmato da Petti su rigore. In avvio di ripresa, lucani due volte a segno con Gorga e Ragone, poi le reti rossazzurre firmate da Carmelo Forti e Francesco Manganaro. I ragazzi guidati da Marco Biagianti collezionano infine numerose opportunità per accorciare le distanze, colpendo anche una traversa, ma il punteggio non cambia.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Play Off, primo turno fase del girone – Gara di ritorno – Sabato 19 aprile 2025, Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Potenza 2-4

Marcatori: pt 10° Ponziglione (P), 45° Petti su rigore; st 5° Gorga (P), 8° Ragone (P), 22° Forti, 24° Manganaro.

Catania: 1 Torrisi; 2 Bierstekers (1°st 17 Manganaro), 3 Bonaccorso (1°st 20 Macrì),

4 Parco, 5 Doni, 6 Nania, 7 Privitera (K) (37°st 25 Alessi), 8 Maugeri (1°st 14 Forti), 9 Corallo (VK), 10 Coriolano, 11 D’Emilio (1°st 21 Giardina). A disposizione: 12 Butano, 22 D’Agata; 13 Ippolito, 15 Ortoli, 16 Fascetta, 18 Ciniero, 19 Nastasi, 23 Pelleriti, 24 Rizzotti. Allenatore: Biagianti.

Potenza: 1 Verardi, 2 Scognamiglio (K), 3 De Falco, 4 Gorga (2°st 18 Gabriele), 5 Martoccia (20°st 15 Santonastaso), 6 Passiatore, 7 Sanchirico (20°st 26 Candelma), 8 Mazzocchi (VK), 9 Casile (40°st 25 Ragone), 10 Ponziglione (20°st 20 Paolino), 11 Petti. A disposizione: 12 Catalano; 13 Iavarone, 14 Gorrasi, 16 Volpe, 17 Cammarota, 19 Pace, 21 Vitale, 23 Ernesto, 24 Franzese. Allenatore: Tramutola.

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Ammoniti: Nania, Manganaro (C); Ragone, Paolino (P)

Arbitro: Giuseppe Rispoli (Locri).

Assistenti: Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria) e Luca Marucci (Rossano).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***