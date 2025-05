TOSCANO: “Ho sempre creduto in questa squadra. Mi aspetto il massimo da tutti. Adesso qualche cazzotto dobbiamo tirarlo anche noi”

Vigilia di Catania-Giugliano, match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C. Dopo le recentissime dichiarazioni del tecnico gialloblu Valerio Bertotto, spazio alle parole dell’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano in sala stampa. Ecco quanto evidenziato:

“Inizia questo nuovo percorso. Ci arriviamo bene, era un nostro obiettivo arrivarci di slancio con più certezze, consapevolezza, con lo spirito giusto, un’identità ben precisa. Non ci sono favorite o sfavorite perchè in partite secche i valori si azzerano e non esiste nulla di scontato. Questo l’ho ripetuto cento volte ai ragazzi. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa che ci ha portato a fare tante vittorie e prestazioni convincenti, ad alzare il nostro livello competitivo con altre squadre. Io avevo detto che erano già iniziati i nostri playoff con Potenza, Cavese, Avellino… imparando tanto anche dalla sconfitta con gli irpini. Dobbiamo portare tutto quel che abbiamo immagazzinato in questo nuovo percorso. E’ fondamentale iniziare bene, i primi turni sono quelli che iniziano a spingerti in tutte le componenti”.

“Il Giugliano? E’ arrivato con merito ai playoff, dimostrando di avere le qualità giuste. Hanno gamba soprattutto nel reparto avanzato, hanno individualità tecniche là davanti. E’ una squadra di giovani ma che annovera anche degli elementi che portano esperienza a beneficio della crescita dei giovani. Il Giugliano ha dato fastidio durante il campionato anche a squadre di alta classifica. Servirà massima attenzione. Quando pensi di avere in mano la partita, il Giugliano possiede giocatori che nelle ripartenze ti possono fare male. Devi aver intanto pazienza, concentrazione e lucidità nei momenti del match in cui loro magari vorranno cercare di portare a casa la qualificazione. Devi essere pronto ad affrontare tante partite dentro la partita stessa“.

“Giugliano in campo con quale atteggiamento? Durante il campionato i numeri hanno un significato, in gare secche un altro. Ho in mente l’atteggiamento che potranno avere ma quello che più conta è il nostro atteggiamento, continuare con lo spirito che mi è piaciuto tanto a Potenza. In particolare ho rivisto la scivolata di Sturaro, quella di Celli a ribattere un tiro dentro l’area. Puoi negoziare l’errore tecnico, il gol non fatto ma l’approccio, l’atteggiamento, l’attenzione e concentrazione massima sono cose non negoziabili in partite secche“.

“Nell’arco del campionato ci sono stati tanti momenti dove dovevi rimanere unito, noi abbiamo cercato di mantenere questa unità nell’ambiente, nei tifosi, nella stampa – perchè anche loro portano punti o li tolgono – e siamo arrivati ad avere tutte le componenti compatte. Ora ci sono 90 minuti da giocare, dove tutti devono spingere per un unico obiettivo, mettere il Catania davanti a tutti. Anche il tifoso, con la sua passione, ed il suo amore per il Catania. Dissi che ero convinto che nel momento giusto il nostro pubblico ci avrebbe spinto a fare qualcosa in più del massimo che dobbiamo mettere noi in campo, lo penso ancora”.

“Non ha senso pensare al dopo, oggi devi concentrarti sul Giugliano e schierare la migliore formazione possibile di volta in volta. I ragazzi vogliono dare delle risposte per loro stessi, per l’annata che è stata. Gli ho detto che durante la stagione siamo stati un pugile che ha preso cazzotti da tutte le parti ma è emersa la bravura a non andare knockout, adesso qualche cazzotto lo dobbiamo tirare anche noi perchè abbiamo recuperato tutti ed i calciatori stanno bene tra di loro, si divertono ad allenarsi. Questo è lo spirito giusto. Nella storia chi è arrivato in fondo nei playoff lo ha fatto con entusiasmo. E noi ci stiamo arrivando con entusiasmo, adesso tocca al campo. Dobbiamo essere il Catania, una squadra che vuole passare il turno a tutti i costi. E lo vuole fare nella maniera giusta. Senza pensare ad avere due risultati a disposizione, dando il meglio di noi stessi”.

“Montalto? E’ un ragazzo particolare, sensibile. Sta soffrendo, gli ho detto che il suo momento arriverà perchè per la legge dei grandi numeri tutto torna quando ci tieni veramente. In termini di prestazione ha sempre contribuito, perchè anche a Trapani da questo punto di vista ha fatto una buona gara. Oggi ognuno deve dare il proprio contributo alla causa del Catania, lui lo sta facendo. Mi aspetto il massimo da tutti, in base alle proprie caratteristiche. Ogni giocatore deve essere determinante per portare in alto il Catania“.

“Inglese? Non è solo lui che devi mettere nelle condizioni di battere a rete. Per le tante volte che noi guadagniamo gli ultimi venti metri, esternamente o centralmente, dobbiamo portare più uomini a riempire l’area avversaria, crederci di più, magari rischiare anche qualcosa in più. Devi avere fiducia, coraggio perchè la palla arriva e tu devi essere pronto a creare pericoli agli avversari. Tutti devono accompagnare meglio l’azione“.

“Il VAR? E’ la variabile di questo nuovo percorso. Ho detto ai ragazzi che bisogna essere concentrati su ogni palla, perchè c’è un occhio che guarda per noi. Se credo di potere vincere i playoff? Io ho sempre creduto in questa squadra perchè sapevo che se avessimo recuperato i calciatori infortunati e alzato il livello degli allenamenti, con il giusto atteggiamento e approccio potesse giocarsi le proprie carte con chiunque. Adesso sappiamo cosa fare e dobbiamo farlo bene, tutti credono fortemente innanzitutto nel passaggio del turno, poi di arrivare più lontano possibile e fino in fondo“.

“Guglielmotti? Davide sta crescendo in termini di condizione. E’ stato a lungo fermo e per il suo ruolo la continuità, l’intensità di gara è fondamentale. Sta lavorando benissimo, come tutti i ragazzi. Anche lui è uno di quelli che deve portare il suo contribuo spingendo il Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***