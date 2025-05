VERSO CATANIA-POTENZA: Jimenez alla ricerca del primo gol al “Massimino”

Il Catania ha interrotto finalmente il digiuno di vittorie casalinghe, riassaporando un successo che mancava tra le mura amiche da gennaio, avversario in campionato al “Massimino” proprio il Giugliano, in quel caso sconfitto per 3-1 con gol rossazzurri di Guglielmotti (doppietta) e Lunetta. Adesso che si avvicina il confronto interno con il Potenza, c’è un piccolo tabù da sfatare e riguarda Kaleb Jimenez.

Il calciatore italo-spagnolo, autore fin qui di 8 assist stagionali (7 in campionato, ndr) e 6 reti all’attivo, è ancora a secco di gol in casa. Ci ha provato spesso, ma ancora il momento per una gioia personale al “Massimino” non è arrivato. Tenterà di farlo mercoledì sera. “Jimenez deve crescere, sa quanto può dare alla squadra ma deve diventare più maturo: deve determinare”, queste le parole pronunciate dal tecnico Mimmo Toscano nel post gara di Catania-Giugliano ai microfoni di Telecolor. Un modo per spronare il ragazzo ad accrescere il livello delle prestazioni in un periodo in cui c’è bisogno del miglior contributo di tutti per proseguire il percorso.

