ANGIULLI: la Sambenedettese lo riscatterà dal Catania?

Soldi freschi potrebbero arrivare al Catania, il prossimo anno, anche per Federico Angiulli. Il centrocampista, ceduto alla Sambenedettese nella sessione estiva del calciomercato, si è trasferito nelle Marche con la formula del prestito. Legato contrattualmente ai rossazzurri fino a giugno 2021, su Angiulli è presente l’opzione per il riscatto del cartellino in favore del club militante nel girone B di Serie C. A giudicare dalla regolarità con cui scende in campo, possibile che i rossoblu marchigiani lo riscattino per assicurarsi il 100% del diritto alle prestazioni sportive.

