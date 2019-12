Il campionato Berretti osserverà un lungo periodo di sosta. La ripresa del torneo è stata infatti fissata per il 18 gennaio 2020. Il Catania, che ha totalizzato fin qui 21 punti piazzandosi alle spalle di Catanzaro (22) e Cavese (24) potrà così ricaricare per bene le pile in vista della ripresa, quando ospiterà a Torre del Grifo Village la Paganese, distante due lunghezze dai rossazzurri in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***