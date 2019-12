Oltre 270 apparizioni tra le fila del Catania per il centrocampista e capitano Marco Biagianti. Uomo simbolo della squadra in tutte le categorie del calcio professionistico, mercoledì pomeriggio ha realizzato la rete numero 12 in casacca rossazzurra. Un gol importante che ha permesso al Catania di eliminare il Catanzaro staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia Serie C.

