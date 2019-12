FORTE’: diversi punti vendita hanno già chiuso i battenti

Continuano a non giungere buone notizie dal fronte dei supermercati Forté, gestiti dalla Meridi di Antonino Pulvirenti, il quale attende il parere definitivo dei giudici circa la richiesta di ammissione all’amministrazione controllata della società. Intanto diversi punti vendita della provincia di Catania (e non solo) sono stati formalmente chiusi per sfratto, altri per inventario. Sarebbero una quarantina a rischio chiusura immediata in tutta la Sicilia, su un totale di circa 80.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***