CASO MERIDI: i creditori spingono anche per lo stato d’insolvenza del Catania

Come già riportato, il 7 gennaio verrà decretato lo stato d’insolvenza della Meridi. Su La Sicilia si legge che un collegio di commissari giudiziali affronterà tutte le problematiche della società, compreso il recupero (preteso dai creditori) di oltre 10 milioni di euro di crediti che sono stati abbuonati ad altre società del gruppo, tra le quali il Catania Calcio, che ne hanno beneficiato a scapito delle finanze della Meridi. I creditori vorrebbero estendere la dichiarazione di insolvenza o di fallimento a tutte le società del gruppo Pulvirenti, compreso dunque il Catania Calcio, per le notevoli cointeressenze, anche se, allo stato, il Tribunale ha rigettato le istanze per irregolarità formale nella richiesta e per la mancata convocazione proprio del Catania Calcio.

