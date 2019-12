CATANIA: calendario gennaio, cinque impegni da sostenere

Il campionato di Serie C osserva anticipatamente il periodo di sosta per le festività natalizie, dopo la decisione di bloccare le gare che si sarebbero dovute disputare nel weekend. Il Catania, probabilmente, avrebbe preferito giocare visti i progressi evidenziati nelle ultime partite in termini di condizione fisica e prestazioni. Sarà, comunque, utile per i rossazzurri ricaricare le pile in vista del ritorno in campo che si concretizzerà il 12 gennaio a Francavilla Fontana.

Subito una trasferta insidiosa per l’Elefante che, la settimana successiva, ospiterà il Potenza, cliente difficile. Poi, nel giro di pochi giorni, il mese di gennaio andrà in archivio con il recupero della 1/a giornata di ritorno con l’Avellino (sempre al “Massimino”), la gara di Viterbo e quella di Terni, quest’ultima valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C.

Virtus Francavilla-Catania, domenica 12 gennaio ore 15.00

Catania-Potenza, domenica 19 gennaio ore 15.00

Catania-Avellino, mercoledì 22 gennaio ore 18.30

Viterbese-Catania, domenica 25 gennaio ore 15.00

Ternana-Catania, mercoledì 29 gennaio (Coppa Italia Serie C – orario non comunicato)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***