SARNO: Lucarelli punta al suo rilancio il prossimo anno

Tanti problemi fisici riscontrati da quando milita in rossazzurro ma, quando chiamato in causa, ha spesso e volentieri dimostrato il potenziale di cui dispone. Vincenzo Sarno alza la cifra tecnica del Catania ed è giocatore in grado di determinare. Anche per tale ragione mister Cristiano Lucarelli ha individuato nel 4-2-3-1 il modulo attraverso cui provare a dare una precisa identità alla squadra, consentendo allo stesso Sarno di esaltare al meglio le proprie caratteristiche.

Ultimamente Sarno, pur essendo lontano da una condizione fisica ottimale, con pochi guizzi e giocate illuminanti è riuscito ad incidere nell’economia delle gare disputate a Teramo e Catanzaro. L’ex calciatore del Foggia, peraltro, con tenacia e forza di volontà ha bruciato le tappe. Superando un infortunio che lo affliggeva dal match di settembre a Potenza e lasciava ipotizzare tempi di recupero ben più lunghi. Sarno scalpita, vuole dare una mano e Lucarelli punta su di lui nel 2020.

