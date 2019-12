CATANIA: i convocati per Catanzaro, c’è anche Carboni. Si rivede Saporetti, Lodi out

L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 calciatori per la sfida al Catanzaro, in programma oggi alle 17.30 allo stadio “Nicola Ceravolo”. Prima convocazione in prima squadra per Franco Ezequiel Carboni, nato a Buenos Aires il 4 aprile 2003: il giovane attaccante, che fin qui ha realizzato 5 reti nel campionato “Berretti”, indosserà la maglia numero 29.

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

21 Kevin Biondi

26 Luca Calapai

28 Andrea Esposito

15 Giovanni Marchese

2 Mario Noce

20 Giovanni Pinto

13 Lorenzo Saporetti

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

4 Rosario Alessandro Bucolo

23 Jacopo Dall’Oglio

25 Giuseppe Fornito

16 Cristian Ezequiel Llama

32 Andrea Mazzarani

18 Giuseppe Rizzo

ATTACCANTI

17 Maks Barisic

29 Franco Ezequiel Carboni

19 Emanuele Catania

11 Davis Curiale

8 Davide Di Molfetta

7 Vincenzo Sarno

