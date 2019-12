ARBITRO MIELE: statistiche, prevalgono i successi casalinghi. Più del 50% dei rigori concessi a squadre ospiti

Il confronto Catanzaro-Catania sarà diretto da Gianpiero Miele della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel (Latina) ed Emanuele Bocca (Caserta). Nei giorni scorsi abbiamo menzionato il precedente dell’arbitro coi giallorossi (nessuno con gli etnei), adesso analizziamo brevemente lo score del direttore di gara tra i professionisti.

Bilancio favorevole alle squadre di casa che hanno vinto 19 volte su 40 partite, 9 pareggi e 12 i successi esterni. 161 le ammonizioni inflitte, 15 le espulsioni (di cui 9 dirette) e 18 i rigori finora assegnati (di cui 10 a squadre ospiti). Focalizzando esclusivamente l’attenzione sulle partite valide per il girone C di Serie C, il bilancio recita così: 4 vittorie casalinghe, 2 pareggi e 3 successi esterni con un totale di 40 ammonizioni, 5 espulsioni e 3 rigori assegnati (tutti in favore di formazioni ospiti).

MEDIA AMMONIZIONI A PARTITA: 4.02 (nel girone C, 4.44)

MEDIA ESPULSIONI A PARTITA: 0.38 (nel girone C, 0.55)

MEDIA RIGORI CONCESSI A PARTITA: 0.45 (nel girone C, 0.33)

