CATANIA: riepilogo marcatori rossazzurri stagionali. Di Piazza quasi in doppia cifra, Mazzarani insegue

Il riepilogo dei giocatori del Catania entrati nel tabellino dei marcatori in questa stagione, includendo le gare di campionato, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C. L’attaccante Matteo Di Piazza sta per arrivare in doppia cifra, alle sue spalle Francesco Lodi e Andrea Mazzarani. Subito dopo Davis Curiale. Tre difensori andati a segno finora: Andrea Esposito, Tommaso Silvestri ed Emmanuel Mbende.

Di Piazza 8 GOL Lodi, Mazzarani 5 GOL Curiale 4 GOL Sarno, Biondi, Di Molfetta 2 GOL Esposito, Biagianti, Bucolo, Welbeck, Silvestri, Mbende, Catania, Dall’Oglio 1 GOL

