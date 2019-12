CATANIA: tra i senatori anche Marchese in partenza?

Diversi giocatori via Catania, tra esuberi ed elementi fuori dal progetto tecnico o con un ingaggio troppo elevato, tenendo conto degli arcinoti problemi di natura societaria. Attenzione particolarmente rivolta ai cosiddetti senatori del gruppo. Nei giorni scorsi ha risolto il contratto Cristian Llama, presto dovrebbe toccare a Francesco Lodi lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia. Un sacrificio importante, legittimato dal fatto che bisogna snellire il monte ingaggi ed il centrocampista trova poco spazio alla corte di mister Cristiano Lucarelli.

Non si esclude il trasferimento di altri senatori. Ad esempio Giovanni Marchese. Il terzino di Delia ha un contratto in scadenza a giugno. Potrebbe onorarlo fino al termine della stagione, oppure risolverlo anticipatamente. In ogni caso altri 7-8 calciatori andranno via a gennaio dopo gli addii di Mattia Rossetti e del già citato Llama, per stessa ammissione di Lucarelli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***