CURIALE – DI PIAZZA: le ultime sul futuro

Una cosa è certa: tra i 9-10 giocatori in partenza a gennaio, per quanto concerne il reparto offensivo qualcun altro partirà dopo Mattia Rossetti. Davis Curiale rimane il principale indiziato, con dubbi relativi anche alla posizione di Maks Barisic. Su Matteo Di Piazza, invece, la società non ha comunicato la volontà di cedere l’attaccante di Partinico ma sono giorni di valutazione per capire in che modo ridurre il monte ingaggi. Di Piazza percepisce uno stipendio importante e la possibilità di sacrificarlo esiste ma, al momento, è più probabile la partenza di Curiale.

Quest’ultimo, anche nella prima metà di questo campionato ha deluso le attese ed è ben lontano dallo standard di prestazioni della prolifica stagione 2017/18. In ogni caso i club d’alta classifica di Serie C interessati ai due profili rossazzurri non mancano. Su Curiale ci sarebbe soprattutto il Teramo, che necessita di modificare qualcosa in avanti dopo un girone d’andata deficitario, mentre da Bari continuano a giungere smentite circa la possibilità d’intavolare una trattativa per Di Piazza. Ternana e Piacenza sono alcune delle altre squadre potenzialmente interessate.

