ESCLUSIVA: idea scambio Curiale-Cianci

Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, Teramo e Catania starebbero valutando la concretizzazione di uno scambio tra Davis Curiale e Pietro Cianci. Quest’ultimo, in ripresa da un infortunio all’anca, è un classe 1996 con più di 20 reti messe a segno complessivamente in Serie C. Già nella sessione estiva il Catania ci fece un pensierino, quando il cartellino apparteneva al Sassuolo. Adesso il Teramo terrebbe aperta l’ipotesi di cederlo alla riapertura del calciomercato, magari utilizzandolo come pedina di scambio per arrivare a Curiale. Cianci è una prima punta che, all’occorrenza, può anche giostrare in posizione di esterno offensivo assicurando centimetri e corsa.

