ESCLUSIVA: Llama – Gimnasia, trattativa in dirittura d’arrivo

Mercoledì pomeriggio vi abbiamo anticipato, in esclusiva per l’Italia, che il centrocampista Cristian Llama fosse in uscita, destinato al ritorno in Argentina con l’Atlético Gimnasia y Esgrima di Mendoza fortemente interessato all’ingaggio. Secondo informazioni raccolte in queste ore dalla nostra redazione, la trattativa è in dirittura d’arrivo. Solo pochi dettagli e il trasferimento di Llama al club bianconero si concretizzerà entro la fine di dicembre o, al massimo, i primi giorni di gennaio. La destinazione è assai gradita al giocatore che, peraltro, ha già militato tra le fila del Gimnasia vivendo da protagonista la stagione 2017/18, prima del passaggio al Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***