VENDITA CATANIA: proprietà al lavoro per mettere in sicurezza il futuro, le ultime

Da ieri rimbalza una nuova indiscrezione in merito alla cessione del Calcio Catania. Antonino Pulvirenti ha dichiarato il Catania ufficialmente in vendita, menzionando nei giorni scorsi l’interessamento serio di un gruppo di imprenditori italo-americani. Secondo quanto riportano i colleghi de La Sicilia, tra questi figurerebbe l’attuale Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, il quale sarebbe concretamente interessato anche al centro sportivo Torre del Grifo Village. In passato, peraltro, ha realizzato in Sicilia più di un centro commerciale. Non sono arrivate smentite all’interno del club rossazzurro in questo senso. Pare che Pulvirenti, l’A.D. Lo Monaco e Percassi abbiano già avuto un contatto telefonico.

Avanza anche l’ipotesi di una cordata locale con nomi top secret, mentre si presenta sempre meno credibile la pista che porta a Raffaello Follieri, il quale non ha fornito l’evidenza dei fondi del gruppo tramite istituto bancario italiano richiesta dalla proprietà. La sensazione che continuiamo a ricavare è che difficilmente qualsiasi trattativa si potrà concretizzare in tempi brevi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***