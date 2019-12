EX ROSSAZZURRI DI A E B: Gomez trascina l’Atalanta, Maran e Castro sorprendono a Cagliari. Bogdan e Porcino punti fermi

Rassegna di fine anno dedicata ai tanti ex rossazzurri in giro per l’Italia. Partendo dal primo livello, ovvero la Serie A, continua a spiccare il volo Alejandro Gomez in maglia atalantina. Il “Papu” in questa prima parte di stagione ha coronato il sogno di giocare in Champions League, contribuendo alla storico passaggio del turno dei bergamaschi nella competizione. Altrettanto positivo il suo personale bilancio in campionato: 16 partite disputate, 5 gol e 6 assist.

Sorprendente sin qui il percorso compiuto dal Cagliari di mister Maran e Lucas Castro (13 presenze e 2 gol), in lotta per un posto in Europa, mentre le buone performance di Alfredo Donnarumma a Brescia (4 gol in 16 presenze), non fanno altro che aumentare i rimpianti per un giocatore su cui il Catania non ha mai puntato con decisione. Positivo l’apporto di Cristiano Biraghi all’Inter (15 presenze complessive e 2 assist), Matteo Pessina al Verona (15 presenze e 2 gol) e Panagiotis Tachtsidis al Lecce (14 presenze e 1 assist), mentre i vari Pietro Terracciano (Fiorentina), Lubomir Tupta (Verona) e Andrea Vassallo (Bologna) sono ai margini delle rispettive squadre.

È folta la colonia di ex rossazzurri nel campionato cadetto. Si va dal Crotone di Maxi Lopez, Nicolas Spolli e Antonio Mazzotta (l’unico dei tre a giocare titolare) alla Juve Stabia dei comprimari Mariano Izco (rientrato in campo sabato scorso dopo un periodo di stop per infortunio), Kingsley Boateng e Adriano Mezavilla, fino al Livorno di Luka Bogdan, Antonio Porcino e Davide Agazzi, punti fermi della squadra labronica. Fioccano le prestazioni positive di Ramzi Aya con la maglia del Pisa e di Norbert Gyomber tra le fila del Perugia (15 presenze a testa), così come stanno giocando con continuità i vari Daniele Sciaudone (Cosenza, 13 presenze, 3 gol e 3 assist), Moses Odjer (Salernitana, 11 presenze), Juan Ramos (Spezia, 11 presenze), Lorenzo Del Prete e Luigi Scaglia (Trapani, una decina di presenze a testa).

Dopo un ottimo avvio di stagione (5 partite da titolare), Andrea Di Grazia è finito ai margini a Pescara, complice anche qualche guaio fisico. Nella squadra abruzzese milita inoltre Riccardo Maniero seppur con un ruolo da comprimario (11 presenze e 1 gol), mentre stanno giocando pochissimo Marcello Gazzola (Empoli, 4 presenze), Daniel Semenzato (Pordenone, 5 presenze), Ivan De Santis (Virtus Entella, 1 presenza) e Daniele Liotti (Pisa, 2 presenze). Nessuna presenza in campionato per Raffaele Schiavi a Cosenza, mentre Alessandro Rosina è fuori dal progetto tecnico della Salernitana e attende di cambiare aria a gennaio.

