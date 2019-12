LLAMA: “Catania, gruppo favoloso a livello umano”

Cristian Llama, in procinto di tornare in Argentina per sposare il progetto Gimnasia y Esgrima Mendoza (si tratta di un ritorno ndr), rilascia alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica argentina Dos de Punta. Ecco quanto evidenziato e tradotto da TuttoCalcioCatania.com:

“A Catania ho lavorato con un gruppo favoloso a livello umano, più che sul piano sportivo. Sto bene, in questi giorni ho festeggiato il compleanno del fratello che gioca qui in Italia. Mia mamma mi aspetta il 31 dicembre con l’asado. Arriverò a Mendoza il 2 gennaio. Torno orgogliosamente ad indossare la casacca del Gimnasia y Esgrima e questa non rappresenta una rivincita per me, voglio ricambiare la fiducia del Presidente con buoni risultati. Sognando di raggiungere la promozione nella massima serie, perchè no?”.

