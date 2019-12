PRADE’ (D.S. Fiorentina): “Quando consigliai Montella a Lo Monaco…”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè commenta la decisione di esonerare mister Vincenzo Montella:

“Devo ringraziare Montella, nutro un affetto e una stima infinita nei suoi confronti. Ho in mente tante cose, dal giorno in cui, con Bruno Conti ci siamo detti che era pronto per allenare. Era il 2009 e aveva i Giovanissimi. Dopo un anno l’ho voluto in prima squadra. Mi ricordo la telefonata di Lo Monaco (ai tempi di Montella alla Roma) e glielo consigliai per il Catania. Poi ricordo il 2012 quando lo portai qui (via Catania): pur di averlo vicino a me, pagammo anche una penale. Facemmo un gran calcio, anni bellissimi. Poi la sua carriera è continuata da un’altra parte. Capisco la sua delusione ora che le strade si sono divise di nuovo. Certamente quando si esonera un allenatore, le colpe vanno sempre divise. Non è solo colpa sua. Abbiamo lavorato insieme e quindi ci sono stati degli sbagli anche da parte mia”.

