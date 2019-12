MERCATO: Mangni e Nicastro, al momento solo voci

La Gazzetta dello Sport evidenzia due nomi, ritenendoli possibili obiettivi di mercato del Catania: gli attaccanti Doudou Mangni e Francesco Nicastro. Entrambi in forza al Catanzaro, potrebbero lasciare la sponda giallorossa calabrese alla riapertura del calciomercato. Nicastro, ex rossazzurro, già da qualche anno viene accostato alla squadra dell’Elefante ma il trasferimento non si è mai concretizzato. Si tratta, comunque, di semplici rumors per il momento.

