SCOMPARSA SANTAGATA: il cordoglio della Lega Pro

Nota ufficiale Lega Pro

Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, si unisce al dolore per la scomparsa del giovane calciatore del Casarano, Raffaele Santagata.

“Sono giorni tristi che mettono davanti a prove dure della vita come la scomparsa di un giovane calciatore che non ce l’ha fatta. Ha combattuto con la malattia con coraggio e determinazione. Anche la Lega Pro con tutti i suoi club manifestano il cordoglio per la scomparsa di Raffaele e si stringono al dolore della famiglia e del Casarano, club in cui militava il calciatore. Raffaele è uno dei nostri ragazzi, che coltivava un sogno e che ha dato prova di grande forza. Siamo tristi, ma consapevoli che lascia una traccia marcata e indelebile”.

