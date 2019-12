SERIE C: girone C, classifica esterna. Bari, Reggina e Ternana avanti. Catania e Catanzaro molto dietro

Se il rendimento tra le mura amiche in campionato è uno dei migliori nel girone C di Serie C, lo stesso non può dirsi fuori casa per il Catania. Decisamente magro il bottino raccolto dai rossazzurri lontano dal “Massimino”, appena 7 punti. Stesso punteggio di Catanzaro, Cavese e Rieti. Bari, Reggina e Ternana occupano invece i gradini del podio.

Bari 23 Reggina 22 Ternana 21 Potenza 16 Monopoli 16 Avellino 15 Virtus Francavilla 10 Bisceglie 9 Vibonese 8 Paganese 8 Casertana 8 Catania 7 Catanzaro 7 Rieti 7 Cavese 7 Teramo 6 Viterbese 5 Picerno 5 Sicula Leonzio 3 Rende 3

