CATANIA: due centrocampisti nel mirino dell’Avellino?

Secondo quanto riporta la testata giornalistica irpina thewam.net, due giocatori di proprietà del Catania sarebbero finiti nel mirino dell’Avellino. Il primo nome stuzzicante per la società biancoverde è Francesco Lodi. Pare che il regista napoletano piaccia molto all’Avellino, ma l’elevato ingaggio percepito rappresenterebbe un ostacolo non di poco conto. La società avellinese avrebbe, inoltre, sondato il terreno per Giuseppe Rizzo, centrocampista di rottura in possesso delle caratteristiche ideali per far parte dello scacchiere tattico di Eziolino Capuano.

