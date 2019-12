Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo Village, due sedute d’allenamento: in mattinata, lavoro di forza in palestra e in campo; nel pomeriggio, dopo il riscaldamento, esercitazioni tattiche differenziate per reparti e partitella. Domenica mattina, in programma l’ultima sessione prima della consueta pausa di fine anno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***