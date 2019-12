DA VICENZA: “Catania – Curcio, presto potrebbe arrivare la fumata bianca”

Da un paio di giorni radiomercato accosta al Catania il trequartista del Vicenza Alessio Curcio. Giungono conferme in relazione all’interesse manifestato nei confronti del ragazzo direttamente dal Veneto. Il portale biancorossi.net indica, infatti, che tre società sarebbero sulle sue tracce, due delle quali Modena e, appunto, Catania che “pur in un momento a dir poco difficile – si legge – ha nelle ultime ore accelerato per definire l’arrivo di Curcio. La trattativa non è chiusa e visti i precedenti è bene non dare niente per scontato, ma agli inizi della prossima settima potrebbe arrivare la fumata bianca”.

