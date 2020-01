BARGELLINI (TuttoC): “Catania competitivo? Colpo Curcio tiene viva la speranza, ma futuro societario complicato”

Attraverso un editoriale redatto per tuttoc.com, il collega Luca Bargellini riserva il seguente spazio al Catania:

“Il più grosso punto interrogativo del presente e del futuro della Lega Pro. Sul fronte del mercato il diktat è chiaro: chi trova una soluzione alternativa (soprattutto fra quelli con ingaggio pesante) può andare. Per gli altri le porte di Torre del Grifo rimangono aperte, così come per quei giocatori che rientrano nel nuovo corso di un Catania low profile. In quest’ottica Lodi, Catania e Bucolo hanno già salutato, mentre in entrata c’è stato il colpo Curcio che continua a tenere viva la speranza di un Elefantino competitivo fino alla fine. Molto però dipenderà dal futuro societario. E qui la situazione si fa ben più complicata”.

