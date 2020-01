Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo Village: conclusa la fase di riscaldamento, mister Cristiano Lucarelli ha disposto e diretto esercitazioni tattiche specifiche in vista della sfida al Potenza, in programma domenica alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino”. Sabato mattina, in calendario la seduta di rifinitura prima dell’intervento di Lucarelli in sala stampa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***