BARISIC: “Sono molto contento della mia prestazione, pareggio giusto”

L’attaccante sloveno Maks Barisic si dice soddisfatto della prestazione offerta in quel di Francavilla Fontana. Ecco le parole di Barisic in sala stampa:

“Mi sono sentito davvero bene sul campo. Non era facile perchè la Virtus Francavilla è un avversario duro da affrontare in trasferta. Sono molto contento della mia prestazione. Io sono sempre stato un giocatore a cui piace muoversi e attaccare gli spazi, servendo anche assist per i compagni. Con Calapai mi trovo benissimo sulla catena di destra, siamo una buona coppia secondo me. Per come si è sviluppato il primo tempo, sono due punti persi ma, considerando il fatto che loro hanno giocato molto bene nel secondo tempo, possiamo dire che il pareggio è giusto”.

