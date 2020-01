SERIE C: 21/a giornata, tutti i risultati e classifica. Bucolo e Lele Catania ko, Calil sbanca Monopoli

Il quadro completo dei risultati maturati sui campi del girone C, in occasione delle gare valide per la 21/a giornata. Subito una sconfitta per gli ex rossazzurri Rosario Bucolo ed Emanuele Catania alla Sicula Leonzio. Non sono mancate le sorprese, ad esempio la Paganese vittoriosa a Monopoli, peraltro con un gol dell’ex Catania Calil. Riportiamo anche la classifica aggiornata:

RISULTATI

Cavese 3 – 0 Reggina (11′ Matera, 52′ Di Roberto, 57′ Spaltro)

Rieti 0 – 1 Picerno (86′ Santaniello)

Avellino 1 – 1 Vibonese (19′ Petermann, 47′ Parisi)

Catanzaro 2 – 1 Bisceglie (43′ Turi aut., 51′ Giannone, 60′ Ebagua)

Potenza 0 – 1 Ternana (87′ Vantaggiato)

Sicula Leonzio 0 – 1 Teramo (20′ Magnaghi)

Virtus Francavilla 0 – 0 Catania

Viterbese 1 – 1 Bari (3′ Bensaja, 94′ D’Ursi)

Monopoli 0 – 1 Paganese (87′ Calil)

Rende 2 – 2 Casertana (12′ Giannotti, 26′ D’Angelo, 34′ Morselli, 48′ D’Angelo)

CLASSIFICA

Reggina 49 Bari 40 Ternana 40 Potenza 39 Monopoli 37 Catanzaro 32 Catania 29 Teramo 28 Vibonese 27 Paganese 27 Avellino 27 Casertana 26 Viterbese 25 Cavese 25 Virtus Francavilla 23 Picerno 20 Bisceglie 14 Rende 14 Sicula Leonzio 11 Rieti 8

