BERRETTI: Rossitto-gol, ma è solo pari con la Paganese

Il Catania non va oltre il risultato di 1-1 a Torre del Grifo, in occasione dello scontro diretto disputato contro la Paganese nella categoria Berretti. Pari in rimonta per i giovani etnei che, passati in svantaggio al 7′ con Molisso, rispondono agli azzurrostellati grazie al solito Luigi Rossitto, autore dell’ottavo gol in questo campionato (girone F, ndr). Si tratta del quinto pareggio stagionale per l’Elefante, secondo tra le mura amiche.

