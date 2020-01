BUCOLO: i compagni lo salutano con affetto. “Un fratello” per Biagianti

“Il primo giorno che ti ho conosciuto mi hai detto: Marco, qualsiasi cosa tu voglia fare, anche buttarti in mezzo al fuoco, io sarò sempre al tuo fianco. Sappiamo solo noi quello che abbiamo passato. Grazie di tutto fratello. Catania ti vuole bene, potrai camminare sempre a testa alta…”. Il centrocampista e capitano rossazzurro Marco Biagianti saluta così, via social, il catanese Rosario Bucolo, ceduto ufficialmente alla Sicula Leonzio. Anche altri ex compagni di squadra gli hanno lasciato messaggi d’affetto, ringraziandolo per il contributo offerto. In particolare Davis Curiale e Andrea Mazzarani, con cui è nato un rapporto di grande amicizia e spesso animava lo spogliatoio attraverso risate e battute esilaranti.

