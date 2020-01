GIOVANILI CATANIA: Under 15/17 Regionali, 11 gol in due

Il 2020 si apre con due vittorie per le formazioni Regionali Under 17 e Under 15 del Catania. Nel primo caso, rossazzurri che riescono ad imporsi al cospetto del malcapitato FC Motta, a Torre del Grifo, con un roboante 9-0. Tripletta di Mastrosimone, doppietta di Biondi e reti di Nicolosi, Vitelli, Bonaccorso e Romano. Per quanto concerne gli Under 15, invece, 2-0 inflitto alla Leonfortese, sempre a Torre del Grifo. A segno Ardito e Cutispoto.

